Ордер на арешт Путіна: Міжнародний кримінальний суд відреагував на погрози з боку РФ

Міжнародний кримінальний суд (МКС) висловив жаль через погрози на адресу установи після того, як був виданий ордер на арешт лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Про це пише пресслужба МКС.

Зазначається, що президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту (законодавчий орган Міжнародного кримінального суду) заявила про стійку підтримку МКС, на адресу якого посипалися погрози через виданий ордер на арешт Путіна.

"Президія висловлює жаль щодо цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом", – йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що керівний орган МКС підтвердив повну довіру до суду як до незалежної неупередженої судової інституції та знову заявив про тверду прихильність підтримувати й захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті.

"МКС втілює наше колективне зобов’язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і прокуратури", – підкреслили в МКС.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яких звинувачують у масовій депортації українських дітей до Росії, що є військовим злочином.

Міністерство закордонних справ найбільшої країни ЄС – Німеччини – заявило, що ця країна готова заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на її території.

Тим часом у ПАР, куди Путін дійсно збирався на саміт БРІКС , хочуть обговорити, у тому числі з російською стороною, необхідність заарештувати президента Росії Володимира Путіна у разі його запланованого на серпень приїзду у світлі видачі відповідного ордера Міжнародним кримінальним судом.