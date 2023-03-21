Майже 5 млн доларів зібрали на роботу Міжнародного кримінального суду в Україні

Міністри юстиції з понад 40 країн зобов’язалися виділити 4,9 млн доларів на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні. Це трапилося під час конференції з питань воєнних злочинів у Лондоні - повідомляє інформагенція Associated Press.

Як пояснив очільник мін’юсту Великої Британії Домінік Рааб, завдяки конференції вдалося отримати додаткове фінансування МКС і пропозиції ресурсів від європейських країн, зокрема допомогу в проведенні розслідувань і судово-медичну експертизу.

Зазначимо, що перед початком вчорашньої конференції Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан планував звернутися з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Нагадаємо, суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Його та уповноважену РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації українських дітей та переміщенні людей з території України в РФ. Тож кремлівський диктатор не може відвідувати 123 країни, які ратифікували Римський статут. Адже на їхніх територіях ризикує бути заарештованим.

Україна розглядає три моделі спеціального трибуналу для воєнних злочинців.

На основі угоди України з ООН із прийняттям відповідної резолюції ГА ООН; На основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу;

Як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції, із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності.



Наразі в Україні працюють близько 40 слідчих МКС. У березні міністерство внутрішніх справ анонсувало створення бази воєнних злочинців, якою відомство поділиться з іншими країнами. У списках вже понад 200 тисяч осіб, серед яких , за словами очільника МВС Ігоря Клименка, - колишні та нинішні громадяни України, ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях: Крим, Донецька та Луганська області. Переважно це представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань. До бази додадуть 172 тисяч представників російського військового керівництва та представників збройних сил РФ.