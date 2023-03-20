Міжнародний кримінальний суд просить додаткові кошти на розслідування воєнних злочинів РФ

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що сьогодні, 20 березня, в Лондоні відбудеться конференція, організована спільно урядами Великої Британії та Нідерландів з метою збору коштів для фінансування роботи МКС з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Понад 40 країн беруть участь у конференції, яку проводять віцепрем'єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб і міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшилгез-Зегеріус. Наразі Британія виділяє додатково 295 000 фунтів стерлінгів на фінансування роботи МКС.

Також повідомляється, що міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор Андрій Костін будуть присутні на засіданні. Вони не вважають, що ініціатива МКС щодо покарання за викрадення дітей, висунута минулого тижня, усуває необхідність створення спеціального трибуналу.

Як пише видання, Хан завжди наполягав на тому, що МКС має необхідні повноваження для встановлення ролі російського керівництва у війні.

Однак критики кажуть, що прогалина у підзвітності залишається, і що спеціальний трибунал був би більш ефективним інструментом, оскільки йому не потрібно було б доводити причинно-наслідковий зв'язок між окремими спеціальними воєнними злочинами і російським керівництвом.

Деякі провідні країни, зокрема Британія, ще не підтримали ідею створення спеціального трибуналу, побоюючись, що це може підірвати роботу МКС, яка ще тільки зароджується.

Наразі бюджет МКС не був збільшений, а в Україні працюють 40 слідчих.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. Також суд у Гаазі видав ордер на арешт Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Зазначимо, Україна розглядає три моделі спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти нашої держави, які напрацювали за результатами практичних дискусій з союзниками України і іншими країнами цивілізованого світу.

В США вважають, що міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа.