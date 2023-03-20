Международный уголовный суд просит дополнительные средства для расследования военных преступлений РФ

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратится с просьбой о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений РФ в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что сегодня, 20 марта, в Лондоне состоится конференция, организованная совместно правительствами Великобритании и Нидерландов с целью сбора средств для финансирования работы МКС по расследованию военных преступлений в Украине.

Более 40 стран принимают участие в конференции, которую проводят вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб и министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус. В настоящее время Великобритания выделяет дополнительно 295 000 фунтов стерлингов на финансирование работы МКС.

Также сообщается, что министр юстиции Украины Денис Малюска и генеральный прокурор Андрей Костин будут присутствовать на заседании. Они не считают, что инициатива МКС по наказанию за похищение детей, выдвинутая на прошлой неделе, устраняет необходимость создания специального трибунала.

Хан всегда настаивал на том, что МКС имеет необходимые полномочия для установления роли российского руководства в войне.

Однако критики говорят, что пробел в подотчетности остается, и что специальный трибунал был бы более эффективным инструментом, поскольку ему не нужно было доказывать причинно-следственную связь между отдельными специальными военными преступлениями и российским руководством.

Некоторые ведущие страны, в частности Британия, еще не поддержали идею создания специального трибунала, опасаясь, что это может взорвать еще зарождающуюся работу МКС.

Пока бюджет МКС не был увеличен, а в Украине работают 40 следователей.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. Также суд в Гааге выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Украина рассматривает три модели специального трибунала по преступлению агрессии России против нашего государства, которые наработали по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира.

В США Полагают, что международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть готов к лету.