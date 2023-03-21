Почти 5 млн долларов собрали на работу Международного уголовного суда в Украине

Министры юстиции из более 40 стран обязались выделить 4,9 млн долларов в поддержку расследований Международным уголовным судом военных преступлений в Украине. Это произошло во время конференции по военным преступлениям в Лондоне - сообщает информагентство Associated Press.

Как объяснил глава министерства юстиции Великобритании Доминик Рааб, благодаря конференции удалось получить дополнительное финансирование МУС и предложения ресурсов от европейских стран, в том числе помощь в проведении расследований и судебно-медицинскую экспертизу.

Отметим, что перед началом конференции Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан планировал обратиться с просьбой о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений РФ в Украине.

Напомним, суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его и уполномоченную РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову подозревают в незаконной депортации украинских детей и перемещении людей с территории Украины в РФ. Поэтому кремлевский диктатор не может посещать 123 страны, ратифицировавшие Римский устав. Ведь на их территориях рискует быть арестованным.

Украина рассматривает три модели специального трибунала для военных преступников.

На основе соглашения Украины с ООН с принятием резолюции ГА ООН; На основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира; Как суд, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции с привлечением международного элемента для его построения и деятельности.

В настоящее время в Украине работают около 40 следователей МКС. В марте министерство внутренних дел анонсировало создание базы военных преступников, которой ведомство поделится с другими странами. В списках уже более 200 тысяч человек, среди которых, по словам главы МВД Игоря Клименко, - бывшие и нынешние граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях: Крым, Донецкая и Луганская области. В основном это представители органов государственной власти, правоохранительных и незаконных военных формирований. К базе прибавят 172 тысячи представителей российского военного руководства и представителей вооруженных сил РФ.