Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом альянсу, - Столтенберг

Усі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна має бути в альянсі. Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на участь у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі "Рамштайн", пише Sky News.

Виступаючи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, він також сказав журналістам, що після закінчення війни в Україні Київ повинен мати "важелі стримування, щоб запобігти новим нападам".

За словами Столтенберга, головна мета зараз полягає в тому, щоб забезпечити перемогу країни над Росією.

Крім того, за словами Столтенберга, президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на участь у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

Це сталося після того, як учора Столтенберг пообіцяв продовжувати підтримку України під час свого першого візиту до Києва після повномасштабного вторгнення Росії трохи більше року тому.

"Дозвольте мені чітко сказати, що Україна по праву займає місце в євроатлантичній сім'ї. Заслужене місце України — в НАТО", - сказав Столтенберг на прес-конференції.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив Столтенберга допомогти з постачанням далекобійної зброї, авіації та артилерії.

Наразі союзники по НАТО навчили десятки тисяч українських військовослужбовців і надали 65 мільярдів євро військової допомоги.