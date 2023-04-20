Генсек НАТО Столтенберг приїхав до Києва - ЗМІ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 20 квітня, прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це повідомило видання The Kyiv Independent.

Журналісти помітили Столтенберга під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва.

Столтенберг прибув до Києва. Фото: The Kyiv Independent

Напередодні про намір генсека НАТО здійснити візит до столиці України не повідомляли. Наразі офіційно про його візит також не заявляли. Ймовірно, Столтенберг буде обговорювати з представниками влади військову допомогу та відносини між Україною і альянсом.

Напередодні, 19 квітня Столтенберг перебував у Брюсселі, де у штаб-квартирі НАТО зустрічався з президентом Чехії Петром Павелом.

За декілька днів до візиту в Київ генсек НАТО заявляв, що НАТО надасть Україні допомогу, щоб Путін у майбутньому не загрожував Європі та повідомляв, що в альянсі погодилися опрацювати стратегічну багаторічну програму допомоги для України.