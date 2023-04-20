Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев - СМИ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 20 апреля, прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщило издание The Kyiv Independent.

Журналисты заметили Столтенберга, когда он отдавал дань уважения павшим украинским военным на Михайловской площади в центре Киева.

Столтенберг прибыл в Киев. Фото: The Kyiv Independent

Накануне о намерении генсека НАТО посетить столицу Украины не сообщали. Пока официально о его визите также не заявляли. Вероятно, Столтенберг будет обсуждать с представителями властей военную помощь и отношения между Украиной и альянсом.

Накануне, 19 апреля, Столтенберг находился в Брюсселе, где в штаб-квартире НАТО встречался с президентом Чехии Петром Павелом.

За несколько дней до визита в Киев генсек НАТО заявлял, что НАТО предоставит Украине помощь, чтобы Путин в будущем не угрожал Европе и сообщал, что в альянсе согласились разработать стратегическую многолетнюю программу помощи для Украины.