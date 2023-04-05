В НАТО разработают многолетнюю программу поддержки Украины: что известно

Союзники НАТО договорились начать работу над стратегической многолетней программой для Украины. Она должна помочь стране на пути к членству в альянсе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по окончании двухдневного заседания министров иностранных дел стран - членов альянса, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились начать работу по разработке стратегической многолетней программы помощи Украине. Это наглядная демонстрация того, что наша поддержка будет продолжаться в течение длительного времени, чтобы повысить оперативную совместимость Украины с НАТО и привести ее к стандартам НАТО. Это поможет Украине на пути к евроатлантической интеграции, потому что будущее Украины в евроатлантической семье", - отметил он.

Столтенберг заверил, что позиция НАТО состоит в том, что Украина станет членом альянса и для этого должны быть решены две проблемы.

"Первое: мы должны гарантировать, что Украина выстоит как суверенное независимое государство, ведь любая содержательная дискуссия по отношению к Украине как члену альянса должна основываться на том, что Украина - демократическое независимое государство в Европе", - сказал Генсек НАТО.

По его словам, первое и основное требование – оказывать военную поддержку Украине, "чтобы президент Путин не выиграл войну агрессии".

"Второе, что мы должны сделать, - когда эта война будет закончена и Украина победит, нам нужно гарантировать, что у нас есть высокий уровень взаимосовместимости, что Украина способна отойти от стандартов и доктрин советского времени в своих Вооруженных Силах. Этот переход уже начался, но нам нужно больше, и мы должны делать это быстрее", - сообщил он.

Столтенберг подчеркнул, что именно в этом разница между нынешней поддержкой, которую НАТО оказывает Украине, и будущей долгосрочной программой.

"Поддержка, которую мы оказываем сейчас, направлена на удовлетворение срочных потребностей. Но это для того, чтобы помочь Украине сейчас. Эта программа на долгосрочную перспективу, это построение институтов, помощь в переходе (на стандарты НАТО), совместимость, это стандарты, доктрины - это все то, что нам нужно получить, чтобы двигаться вперед на пути к членству. В этом разница", - пояснил он.

Напомним, газета Financial Times сообщала, что страны-члены НАТО пытаются договориться об увеличении финансирования Украины, чтобы смягчить раздражение в Киеве по поводу отсутствия сроков вступления страны в Альянс.