Генсек НАТО призвал страны Альянса выделять Украине по 500 млн евро в год: что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает странам-членам выделять по 500 миллионов евро в год для комплексного пакета помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, Столтенберг хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд комплексного пакета помощи, предусматривающий краткосрочную помощь такую, как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Пакет также направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и соответствию стандартам НАТО.

По словам собеседников агентства, многие детали еще предстоит проработать.

Хотя помощь Украине не является летальной, это может помочь союзникам поддерживать поставки современного оружия во время войны.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что страны Альянса все же отважатся передать в Украину западные истребители четвертого поколения, которые в украинском списке нужд еще с начала полномасштабной войны.