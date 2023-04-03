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Генсек НАТО закликав країни Альянсу виділяти Україні по 500 млн євро на рік: що відомо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує країнам-членам виділяти по 500 мільйонів євро на рік для комплексного пакету допомоги Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Як зазначається, Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили внески до фонду комплексного пакета допомоги, який передбачає короткострокову допомогу, як-то паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.
Пакет також спрямований на надання Україні довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і відповідності стандартам НАТО.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами співрозмовників агентства, багато деталей ще потрібно опрацювати.
Хоча допомога Україні не є летальною, це може допомогти союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що країни Альянсу все ж таки наважаться передати в Україну західні винищувачі четвертого покоління, які в українському списку потреб ще з початку повномасштабної війни.