Генсек НАТО закликав країни Альянсу виділяти Україні по 500 млн євро на рік: що відомо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує країнам-членам виділяти по 500 мільйонів євро на рік для комплексного пакету допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначається, Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили внески до фонду комплексного пакета допомоги, який передбачає короткострокову допомогу, як-то паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Пакет також спрямований на надання Україні довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і відповідності стандартам НАТО.

За словами співрозмовників агентства, багато деталей ще потрібно опрацювати.

Хоча допомога Україні не є летальною, це може допомогти союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що країни Альянсу все ж таки наважаться передати в Україну західні винищувачі четвертого покоління, які в українському списку потреб ще з початку повномасштабної війни.