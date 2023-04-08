НАТО проведет крупнейшие с момента создания авиационные учения: что известно

НАТО в июне проведет крупнейшие авиационные учения за время существования альянса. В них примут участие около 220 самолетов.

Об этом сообщает Нацгвардия США.

Как говорится, многонациональные учения под руководством Германии будут сосредоточены на полевых тренировках оперативного и тактического уровней. Они пройдут на территории Германии с привлечением передовых оперативных пунктов в Чехии, Эстонии и Латвии и продлятся с 12 по 23 июня.

"Учения проверят не только нашу оперативную совместимость для совместной работы, но и нашу способность быстро разворачивать и использовать коалиционную авиацию", - отметил генерал-лейтенант ВВС США Майкл Энтони Ло.

Всего в учениях будут участвовать 220 самолетов 23 типов, что делает их крупнейшими по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

Кроме Германии и США в учениях примут участие еще 22 страны-члена Альянса.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что российская агрессия против Украины направлена на разрушение мирового порядка, поэтому победа Украины в этой войне отвечает интересам НАТО в сфере безопасности. В ходе встречи в Брюсселе министры иностранных дел альянса обсудили пути предоставления Украине достаточных возможностей для сдерживания потенциальной новой агрессии со стороны России.