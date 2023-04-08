НАТО проведе найбільші з моменту створення авіаційні навчання: що відомо

НАТО у червні проведе найбільші авіаційні навчання за час існування альянсу. У них братимуть участь близько 220 літаків.

Про це повідомляє Нацгвардія США.

Як зазначається, багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного і тактичного рівнів. Вони відбудуться на території Німеччини із залученням передових оперативних пунктів у Чехії, Естонії та Латвії і триватимуть 12 до 23 червня.

"Навчання перевіряють не лише нашу оперативну сумісність для спільної роботи, але й нашу здатність швидко розгортати та використовувати коаліційну авіацію", — зазначив генерал-лейтенант ВПС США Майкл Ентоні Ло.

Загалом у навчаннях братимуть участь 220 літаків 23-х типів, що робить їх найбільшими з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО в 1949 році.

Крім Німеччини та США у навчаннях візьмуть участь ще 22 країни-члени Альянсу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що російська агресія проти України спрямована на руйнування світового порядку, тож перемога України у цій війні відповідає інтересам НАТО у сфері безпеки. Під час зустрічі у Брюсселі міністри закордонних справ альянсу обговорили шляхи надання Україні достатніх можливостей для стримування потенційної нової агресії з боку Росії.