Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО попросив "подолати стриманість партнерів" у постачаннях далекобійної зброї (ФОТО/ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, прийняв генсека НАТО Єнса Столтенберга, який прибув до Києва з першим офіційним візитом за час повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Голова держави мав переговори з генсеком, після чого сторони провели спільний брифінг. Зеленський повідомив, що попросив Столтенберга допомогти з постачанням далекобійної зброї, авіації та артилерії.

"Я попросив Генсека допомогти подолати стриманість деяких наших партнерів у постачаннях далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування необхідних рішень – це час, який втрачається для миру і це життя наших воїнів, які поки що не отримали необхідних оборонних інструментів", — сказав він.

Під час зустрічі сторони торкнулися чотирьох основних питань :

Засідання групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 21 квітня; Стимулювання партнерів щодо постачання деяких видів зброї; Підготовка до Вільнюського саміту НАТО, на який запрошено Україну; Гарантії безпеки для України на шляху до альянсу.

Генеральний секретар НАТО висловився на підтримку ініційованої Зеленським формули миру. Фото: ОП Столтенберг та Зеленський обговорили повний перегхід України до стандартів НАТО. Фото: ОП Столтенберг заявив про довгострокову відданість НАТО Україні. Фото: ОП Столтенберг обговорив із Зеленським питання надання гарантій безпеки для України. Фото: ОП

"Деякі речі треба "пушити", щоб потрібна зброя прийшла швидше, ніж навіть була запланована. Обговоримо зброю, на яку Україна очікує, тренінг наших пілотів, далекобійну зброю", - сказав президент.

В свою чергу Столтенберг очікує на оголошення конкретної допомоги Україні. Він розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами альянсу.

"Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Альянс стоїть із вами сьогодні, завтра й стоятиме так довго, як буде потрібно", – запевнив генсек.

Під час виступу він нагадав, що союзники з альянсу надали понад EUR155 млрд підтримки з лютого 2022 року, зокрема EUR65 млрд – у вигляді військової допомоги. "Це дозволило вашим військам відкинути ворога від Києва, Херсона, Харкова", - сказав він.

Напередодні, 19 квітня Столтенберг перебував у Брюсселі, де у штаб-квартирі НАТО зустрічався з президентом Чехії Петром Павелом.

До цього, в Брюсселі генсек НАТО заявляв, що НАТО надасть Україні більше допомоги та, що в альянсі погодилися опрацювати стратегічну багаторічну програму допомоги для України.