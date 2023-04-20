Зеленский во время встречи с генсеком НАТО попросил "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, принял генсека НАТО Йенса Столтенберга, прибывшего в Киев с первым официальным визитом за время полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства и генсек после переговоров провели общий брифинг. Зеленский сообщил, что попросил Столтенберга помочь со снабжением дальнобойного оружия, авиации и артиллерии.

"Я попросил Генсека помочь преодолеть сдержанность некоторых наших партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Задержка необходимых решений – это время, которое теряется для мира и это жизнь наших воинов, пока не получивших необходимых оборонных инструментов", — сказал он.

Во время встречи стороны затронули четыре основных вопроса :

Заседание группы по обороны Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля; Стимулирование партнеров по поставкам некоторых видов оружия; Подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО, на который приглашена Украина; Гарантии безопасности для Украины по пути в альянс.

Генеральный секретарь НАТО высказался в поддержку инициированной Зеленским формулы мира. Фото: ОП Столтенберг и Зеленский обсудили полный переход Украины к стандартам НАТО. Фото: ОП Столтенберг заявил о долгосрочной приверженности НАТО Украине. Фото: ОП Столтенберг обсудил с Зеленским вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. Фото: ОП

"Некоторые вещи надо "пушить", чтобы нужное оружие пришло быстрее, чем даже было запланировано. Обсудим оружие, которое Украина ожидает, тренинг наших пилотов, дальнобойное оружие", - сказал президент.

В свою очередь Столтенберг ожидает объявления конкретной помощи Украине. Он рассказал, что на сегодняшней встрече стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами альянса.

"Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется", – заверил генсек.

В ходе выступления он напомнил, что союзники из альянса предоставили более EUR155 млрд поддержки с февраля 2022 года, в том числе EUR65 млрд – в виде военной помощи.

"Это позволило вашим войскам отбросить врага от Киева, Херсона, Харькова", – сказал он.

Накануне, 19 апреля, Столтенберг находился в Брюсселе, где в штаб-квартире НАТО встречался с президентом Чехии Петром Павелом.

До этого, в Брюсселе генсек НАТО заявлял, что НАТО предоставит Украине больше помощи и, что в альянсе согласились разработать стратегическую многолетнюю программу помощи для Украины.