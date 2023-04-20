- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский во время встречи с генсеком НАТО попросил "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, принял генсека НАТО Йенса Столтенберга, прибывшего в Киев с первым официальным визитом за время полномасштабной войны.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства и генсек после переговоров провели общий брифинг. Зеленский сообщил, что попросил Столтенберга помочь со снабжением дальнобойного оружия, авиации и артиллерии.
"Я попросил Генсека помочь преодолеть сдержанность некоторых наших партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Задержка необходимых решений – это время, которое теряется для мира и это жизнь наших воинов, пока не получивших необходимых оборонных инструментов", — сказал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во время встречи стороны затронули четыре основных вопроса:
- Заседание группы по обороны Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля;
- Стимулирование партнеров по поставкам некоторых видов оружия;
- Подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО, на который приглашена Украина;
- Гарантии безопасности для Украины по пути в альянс.
"Некоторые вещи надо "пушить", чтобы нужное оружие пришло быстрее, чем даже было запланировано. Обсудим оружие, которое Украина ожидает, тренинг наших пилотов, дальнобойное оружие", - сказал президент.
В свою очередь Столтенберг ожидает объявления конкретной помощи Украине. Он рассказал, что на сегодняшней встрече стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами альянса.
"Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется", – заверил генсек.
В ходе выступления он напомнил, что союзники из альянса предоставили более EUR155 млрд поддержки с февраля 2022 года, в том числе EUR65 млрд – в виде военной помощи.
"Это позволило вашим войскам отбросить врага от Киева, Херсона, Харькова", – сказал он.
Накануне, 19 апреля, Столтенберг находился в Брюсселе, где в штаб-квартире НАТО встречался с президентом Чехии Петром Павелом.
До этого, в Брюсселе генсек НАТО заявлял, что НАТО предоставит Украине больше помощи и, что в альянсе согласились разработать стратегическую многолетнюю программу помощи для Украины.