Путін готує росіян до нескінченної війни із Заходом

Уряд Володимира Путіна планує поставити суспільство на ґрунт надуманої війни із Заходом і створити багаторічний конфлікт. Російському президенту вдалося заявами про боротьбу за національне виживання згуртувати людей.

Про це повідомляє видання The Guardian і наводить розмову, яка відбулася серед представників культурної та політичної еліти Росії.

Під час тієї зустрічі, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що все стане набагато складніше і займе дуже-дуже багато часу. Один з гостей, якого видання не називає, зазначив, що слухати Пєскова було не приємно, проте зрозуміло, що він попереджав про затяжну війну в довготривалій перспективі.

Через рік після початку вторгнення, уряд Путіна налаштовує суспільство на війну із Заходом. Виступаючи перед робітниками авіаційного заводу в Бурятії, Путін знову назвав війну екзистенційною "битвою за виживання" Росії.

Це повторювало модель останніх виступів, у яких російський лідер дедалі більше переходив до обговорення того, що спостерігачі назвали "вічною війною" із Заходом.

Під час своїх останніх виступів диктатор постійно наголошує, що Москва бореться за національне виживання і зрештою переможе.

Один західний дипломат у Москві назвав повідомлення Путіна у промові підготовкою російської громадськості до "війни, яка ніколи не закінчується".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що західні країни не зможуть домовитися з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним про кінець війни в Україні. Українці цього не дозволять, бо це питання життя. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг від заморожування війни в Україні, оскільки Росія використає це на свою користь і проти Європи.