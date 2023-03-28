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Путин готовит россиян к бесконечной войне с Западом
Правительство Владимира Путина планирует поставить общество на почву надуманной войны с Западом и создать многолетний конфликт. Российскому президенту удалось заявлениями о борьбе за национальную выживание сплотить людей.
Об этом сообщает издание The Guardian и приводит разговор, состоявшийся зимой среди представителей культурной и политической элиты России.
Во время той встречи, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что все станет гораздо сложнее и займет очень много времени. Один из гостей, которого издание не называет, отметил, что слушать Пескова было неприятно, однако ясно, что он предупреждал о затяжной войне в долгосрочной перспективе.
Через год после начала вторжения правительство Путина настраивает общество на войну с Западом. Выступая перед рабочими авиационного завода в Бурятии, Путин снова назвал войну экзистенциальной "битвой за выживание" России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это повторяло модель последних выступлений, в которых российский лидер все больше переходил к обсуждению того, что наблюдатели назвали "вечной войной" с Западом.
Один западный дипломат в Москве назвал сообщение Путина в речи подготовкой российской общественности к "войне, которая никогда не заканчивается".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западные страны не смогут договориться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о конце войны в Украине. Украинцы этого не позволят, потому что это вопрос жизни. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег от замораживания войны в Украине, поскольку Россия использует это в свою пользу против Европы.