Путин готовит россиян к бесконечной войне с Западом

Правительство Владимира Путина планирует поставить общество на почву надуманной войны с Западом и создать многолетний конфликт. Российскому президенту удалось заявлениями о борьбе за национальную выживание сплотить людей.

Об этом сообщает издание The Guardian и приводит разговор, состоявшийся зимой среди представителей культурной и политической элиты России.

Во время той встречи, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что все станет гораздо сложнее и займет очень много времени. Один из гостей, которого издание не называет, отметил, что слушать Пескова было неприятно, однако ясно, что он предупреждал о затяжной войне в долгосрочной перспективе.

Через год после начала вторжения правительство Путина настраивает общество на войну с Западом. Выступая перед рабочими авиационного завода в Бурятии, Путин снова назвал войну экзистенциальной "битвой за выживание" России.

Это повторяло модель последних выступлений, в которых российский лидер все больше переходил к обсуждению того, что наблюдатели назвали "вечной войной" с Западом.

Один западный дипломат в Москве назвал сообщение Путина в речи подготовкой российской общественности к "войне, которая никогда не заканчивается".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западные страны не смогут договориться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о конце войны в Украине. Украинцы этого не позволят, потому что это вопрос жизни. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег от замораживания войны в Украине, поскольку Россия использует это в свою пользу против Европы.