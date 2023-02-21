"Формула миру", зближення з ЄС та НАТО: Зеленський підписав декларацію з прем'єром Італії

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 лютого, підписав спільну декларацію з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка цього дня прибула з офіційним візитом до Києва.

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Текст документу опублікувала пресслужба Офісу Президента.

В декларації український та італійський лідери підтвердили, що погоджуються з усіма тезами, вказаними в документі. Зокрема, Мелоні підтвердила готовність Італії залишатися повністю відданою політиці невизнання незаконної анексії територій України Росією.

Сторони підтримують рішення лідерів держав Європейського Союзу, ухвалене 23 червня 2022 року, про надання Україні статусу країни-кандидата в члени ЄС.

"Україна й Італія підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу", — підкреслюють в документі.

Крім того, італійська сторона декларує свою підтримку глобального саміту миру, "який має бути скликаний, коли це дозволять умови", та справедливому миру для України, заснованому на "формулі миру".

"Ми погоджуємо можливість організувати в Італії італійсько-українську конференцію для обговорення характеру підтримки та співпраці, яку ми можемо розвивати в контексті відбудови. Україна готова визнати важливу роль Італії у реконструкції та швидкому відновленні країни", – зазначається в документі.

Італія також офіційно підтвердила свою позицію щодо засудження неспровокованої агресії РФ проти території та громадян України, а також анексію нею територій у порушення Статуту ООН.

Нагадаємо, Мелоні прибула до Києва на потязі, котрий відправився з польського міста Перемишль. Напередодні, вона підкреслювала, що Італія — сильна держава і має вагоме значення у коаліції союзників України.

Згодом, під час візиту 21 лютого Мелоні заявила, що Італія надасть шостий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть три системи ППО.