Прем'єрка Італії закликала італійців щодня на годину вимикати світло світло на знак солідарності з Україною

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала італійців вимикати газ і електрику на одну годину на день на знак солідарності з Україною, яка протягом 10 місяців зазнає нападів Росії.

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Про це повідомляє Reuters.

"Щоб зрозуміти, через що проходять українці, я прошу всіх італійців вимкнути всі джерела енергії на одну годину на день", - сказала Мелоні.

Вона відзначила, що українці “захищають свою свободу та любов до країни”.

Мелоні також обіцяє й надалі постачати Україні озброєння, попри незгоду частини владної коаліції та суперечливі дані громадських опитувань з цього питання.

Зазначимо, понад 60 всесвітньо відомих локацій по всьому світу ввечері 21 грудня вимкнули світло на знак солідарності з Україною.

Нагадаємо,Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів та мільйони LED-ламп.