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Знакові місця у всьому світі вимкнуть світло, щоб зібрати кошти на генератори для лікарень в Україні
Понад 60 всесвітньо відомих локацій по всьому світу ввечері 21 грудня вимкнуть світло на знак солідарності з Україною.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ціль — привернути увагу та закликати донатити через UNITED24 на генератори для українських лікарень. Акція проходить на тлі візиту президента Володимира Зеленського до США. Кожен публічний заклик — від Колізею чи мерій європейських міст — це не тільки увага до проблем України в передріздвяний час, але й пожертви", - зазначив він.
За його словами, люди та компанії з усього світу вже пожертвували на генератори понад 2 млн доларів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що станом на середину грудня малі та середні українські підприємці вже імпортували пів мільйона малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно ще близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок.