Знаковые места по всему миру выключат свет, чтобы собрать средства на генераторы для больниц в Украине

Более 60 всемирно известных локаций по всему миру вечером 21 декабря выключат свет в знак солидарности с Украиной.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Цель - привлечь внимание и призвать донатить через UNITED24 на генераторы для украинских больниц. Акция проходит на фоне визита президента Владимира Зеленского в США. Каждый публичный призыв - от Колизея или мэрий европейских городов - это не только внимание к проблемам Украины в предрождественское время, но и пожертвования", - отметил он.

По его словам, люди и компании со всего мира уже пожертвовали на генераторы более 2 млн долларов.

Напомним, что по состоянию на середину декабря малые и средние украинские предприниматели уже импортировали полмиллиона маломощных генераторов, но для прохождения зимы нужно еще около 17 тыс. крупных и промышленных генераторных установок.