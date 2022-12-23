Премьер Италии призвала итальянцев каждый день выключать свет в знак солидарности с Украиной

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев выключать газ и электричество на один час в день в знак солидарности с Украиной, которая в течение 10 месяцев подвергается нападениям России.

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Об этом сообщает Reuters.

"Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев выключить все источники энергии на один час в день", - сказала Мэлони.

Она отметила, что украинцы "защищают свою свободу и любовь к стране".

Мелони также обещает и дальше поставлять Украине вооружение, несмотря на несогласие части властной коалиции и противоречивые данные общественных опросов по этому вопросу.

Отметим, более 60 всемирно известных локаций во всем мире вечером 21 декабря выключили свет в знак солидарности с Украиной.

Напомним, Европейский Союз передаст Украине 900 генераторов и миллионы LED-ламп.