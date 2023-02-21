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"Формула мира", сближение с ЕС и НАТО: Зеленский подписал декларацию с премьером Италии
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 февраля, подписал совместную декларацию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, прибывшей в этот день с официальным визитом в Киев.
Текст документа опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
В декларации украинский и итальянский лидеры подтвердили, что поддерживают все тезисы, указанные в документе. В частности, Мелони подтвердила готовность Италии оставаться полностью приверженной политике непризнания незаконной аннексии территорий Украины Россией.
Стороны поддерживают решение лидеров государств Европейского Союза, принятое 23 июня 2022 г., о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Украина и Италия подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс", — подчеркивают в документе.
Кроме того, итальянская сторона декларирует свою поддержку глобального саммита мира, "который должен быть созван, когда это позволят условия", и справедливый мир для Украины, основанный на "формуле мира".
"Мы согласовываем возможность организовать в Италии итальянско-украинскую конференцию для обсуждения характера поддержки и сотрудничества, которую мы можем развивать в контексте восстановления. Украина готова признать важную роль Италии в реконструкции и быстром восстановлении страны", – отмечается в документе.
Италия также официально подтвердила свою позицию по осуждению неспровоцированной агрессии РФ против территории и граждан Украины, а также аннексию ею территорий в нарушение Устава ООН.
Напомним, Мэлони прибыла в Киев на поезде, отправившемся из польского города Перемышль. Накануне она подчеркивала, что Италия — сильное государство и имеет важное значение в коалиции союзников Украины.
Впоследствии, во время визита 21 февраля Мэлони заявила, что Италия предоставит шестой пакет военной помощи Украине. В него войдут три системы ПВО.