"Формула мира", сближение с ЕС и НАТО: Зеленский подписал декларацию с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 февраля, подписал совместную декларацию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, прибывшей в этот день с официальным визитом в Киев.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Текст документа опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

В декларации украинский и итальянский лидеры подтвердили, что поддерживают все тезисы, указанные в документе. В частности, Мелони подтвердила готовность Италии оставаться полностью приверженной политике непризнания незаконной аннексии территорий Украины Россией.

Стороны поддерживают решение лидеров государств Европейского Союза, принятое 23 июня 2022 г., о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.

"Украина и Италия подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс", — подчеркивают в документе.

Кроме того, итальянская сторона декларирует свою поддержку глобального саммита мира, "который должен быть созван, когда это позволят условия", и справедливый мир для Украины, основанный на "формуле мира".

"Мы согласовываем возможность организовать в Италии итальянско-украинскую конференцию для обсуждения характера поддержки и сотрудничества, которую мы можем развивать в контексте восстановления. Украина готова признать важную роль Италии в реконструкции и быстром восстановлении страны", – отмечается в документе.

Италия также официально подтвердила свою позицию по осуждению неспровоцированной агрессии РФ против территории и граждан Украины, а также аннексию ею территорий в нарушение Устава ООН.

Напомним, Мэлони прибыла в Киев на поезде, отправившемся из польского города Перемышль. Накануне она подчеркивала, что Италия — сильное государство и имеет важное значение в коалиции союзников Украины.

Впоследствии, во время визита 21 февраля Мэлони заявила, что Италия предоставит шестой пакет военной помощи Украине. В него войдут три системы ПВО.