Франция и Италия весной передадут Украине системы ПВО SAMP/T-MAMBA

Франция и Италия договорились передать Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T-MAMBA.

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Об этом сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba", – отметил он.

Лекорню добавил, что эти комплексы позволят оградить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны России.

ЗРК SAMP/T-Mamba – это современная противоракетная система средней дальности, предназначенная для защиты поля боя и важных объектов от всех возможных воздушных угроз.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьен Лекорню 1 февраля подписали меморандум с Thales Group о поставках радиолокационных систем GM 200 для противовоздушной обороны Украины.