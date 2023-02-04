Франція та Італія навесні передадуть Україні системи ППО SAMP/T-MAMBA

Франція та Італія домовилися передати Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T-MAMBA.

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Про це повідомив глава французького Міноборони Себастьян Лекорню.

"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/T-Mamba", - зазначив він.

Лекорню додав, що ці комплекси дозволять захистити громадянське населення та інфраструктуру України від атак з боку Росії.

ЗРК SAMP/T-Mamba - це сучасна протиракетна система середньої дальності, призначена для захисту поля бою та важливих об'єктів від усіх можливих повітряних загроз.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 1 лютого підписали меморандум з Thales Group про постачання радіолокаційних систем GM 200 для протиповітряної оборони України.