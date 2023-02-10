Премьер Италии "обиделась" на Макрона из-за Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, ведь он не пригласил ее в Париж на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Мелони считает, что Италия — сильное государство и имеет большое значение в коалиции союзников Украины. Поэтому, по ее мнению, итальянского лидера также должны были пригласить в Париж.

Макрон быстро ответил на замечания Мелони, сказав: "Франция и Германия играют особую роль в поддержке Украины".

Он также подчеркнул, что Зеленский сам выбирает формат, который ему больше нравится для встреч.

Итальянские СМИ сообщили, что Мелони не пригласили на ужин в Париж из-за напряженных дипломатических отношений с Францией.

Впоследствии премьер Италии добавила, что странам ЕС, по ее мнению, в одиночку сложно решать вопросы, связанные с Украиной. Поэтому Мелони кажется, что лидеры всех стран должны совместно проводить встречи с украинским президентом.

Напомним, каждый лидер стран ЕС имел возможность пообщаться с Зеленским в Брюсселе, куда украинский президент отправился после визита в Париж.

Даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, воздержавшийся от рукопожатия с украинским президентом, когда тот шел к трибуне в Европарламенте, впоследствии побеседовал с ним.