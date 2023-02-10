Прем'єр Італії "образилася" на Макрона через Зеленського

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розкритикувала президента Франції Еммануеля Макрона, адже він не запросив її на до Парижу на зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським.

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Про це повідомило агентство Bloomberg.

Мелоні вважає, що Італія — сильна держава і має вагоме значення у коаліції союзників України. Тому, на її думку, італійського лідера також повинні були запросити до Парижу.

Макрон швидко відповів на зауваження Мелоні, сказавши: "Франція та Німеччина відіграють особливу роль у підтримці України".

Він також підкрелисв, що Зеленський сам вибирає формат, який йому більше подобається для зустрічей.

Італійські ЗМІ повідомили, що Мелоні не запросили на вечерю до Парижу через напружені дипломатичні відносини з Францією.

Згодом прем'єр Італії додала, що країнам ЄС, на її думку, поодинці складно вирішувати питання, пов'язані з Україною. Тому Мелоні здається, що лідери всіх країн мають спільно проводити зустрічі з українським президентом.

Нагадаємо, що кожен лідер країн ЄС мав змогу поспілкуватися із Зеленським у Брюсселі, куди український президент вирушив після візиту до Парижу.

Навіть прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який утримався від рукостискання з українським президентом, коли той йшов до трибуни у Європарламенті, згодом поговорив з ним.