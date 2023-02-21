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Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони прибыла в Киев

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони прибыла в Киев
Премьер-Министр Италии Джорджия Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони во вторник 21 февраля прибыла в Киев на поезде, который отправился из польского города Перемышль. Об этом пишет Итальянское издание La Republica.

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Издание отмечает, что во второй половине дня в Мелоне будет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а перед этим посетит Ирпень и Бучу.

Напомним, в понедельник 20 февраля без официального анонса президент США Джозеф Байден посетил Киев. В ходе своей встречи с президентом Владимиром Зеленским президент США выразил поддержку Украине, а также анонсировал новый пакет военной помощи в $500 млн. долларов.

Также 20 февраля в Киев с официальным визитом прибыли делегация от парламента Государства Израиль.

Автор:
Степан Крьока