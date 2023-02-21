Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прибула до Києва

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок 21 лютого прибула до Києва на потязі котрий відправився з польського міста Перемишль. Про це пише Італійське видання La Republica.

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Видання зазначає, що в другій половині дня у Мелоні буде зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, А перед цим вона відвідає Ірпінь та Бучу.

Нагадаємо, в понеділок 20 лютого без офіційного анонсу президент США Джозеф Байден відвідав Київ. Під час своєї зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США висловив підтримку Україні, а також анонсував новий пакет військової допомоги в $500 млн доларів.

Також 20 лютого до Києва з офіційним візитом прибула делегація від парламенту Держави Ізраїль.