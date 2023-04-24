Украина нуждается в новых истребителях: у нее их в 6 раз меньше, чем в России - СМИ

Украине нужны новые истребители. ведь сейчас она владеет 80 самолетами, в то же время в России - 500 истребителей. Об этом говорится в материале The Economist.

Согласно информации, которой владеет автор материала The Economist, после начала полномасштабного вторжения России, Украина потеряла 60 истребителей, это приравнивается 40% ее довоенного парка. Пока удалось сохранить около 80 соответствующиъ самолетов.

Отмечается, что в России – 500 самолетов-истребителей, которые преобладают украинские по характеристикам, например, они лучше оборудованы и оснащены боеприпасами большей дальности.

Впрочем, Россия не смогла воспользоваться своими преимуществами, ведь часто использовала свои авиасилы безрезультатно.

В то же время, Украине удалось ослабить воздушную угрозу благодаря современным зенитным системам, которые передали союзники. Впрочем, оккупанты заставили ПВО Украины потратить много боеприпасов.

"Если ракеты для ЗРК закончатся, Украина вынуждена будет выбирать между защитой городов, критически важной инфраструктурой, базами и войсками", – отметил автор материала.

Поэтому, делает вывод автор, Украине важно получить современные истребители, оборудованные средствами поражения и средствами раннего обнаружения самолетов и крылатых ракет. Именно таковы F-16.

Как стало известно в апреле, Словакия уже передала Украине все 13 планируемых истребителей МиГ-29. После того, как первые четыре истребителя передали в марте этого года, остальные девять воздушных судов также успешно предоставили украинским силам.

Кроме Словакии, истребители для Украины предоставляет Польша. В начале апреля президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна предоставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Тогда он заметил, что еще шесть воздушных судов готовятся к отправке.

Напомним, в апреле Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей советского образца МиГ-29.

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