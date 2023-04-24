Україна потребує нових винищувачів: вона має в 6 разів менше, ніж Росія - ЗМІ

Україні потрібні нові винищувачі. адже наразі вона володіє 80 літаками, водночас в Росії - 500 винищувачів. Про це йдеться в матеріалі The Ecоnomist.

Згідно інформації, якою володіє автор матеріалу The Economist, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна втратила 60 винищувачів, це прирівнюється 40% її довоєнного парку, наразі вдалося зберегти близько 80 відповідними літаками.

Зазначається, що в Росії - 500 літаків-винищувачів, які переважать українські за характеристиками, наприклад, вони краще обладнані і споряджені боєприпасами більшої дальності.

Втім Росія не змогла скористатися своїми перевагами, адже часто використовувала свої авіасили безрезультатно.

Водночас Україні вдалося послабити повітряну загрозу завдяки сучасним зенітним системам, які передали союзники. Втім окупанти змусили ППО України витратити багато боєприпасів.

"Якщо ракети для ЗРК закінчаться, Україна змушена буде обирати між захистом міст, критично важливою інфраструктурою, базами і військами", – зазначив автор матеріалу.

Тож, робить висновок автор, Україні важливо отримати сучасні винищувачі, які обладнані засобами ураження і засобами раннього виявлення літаків і крилатих ракет. Саме такими є F-16.

Як стало відомо в квітні, Словаччина вже передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29, які планувала. Після того, як перші чотири винищувачі передали в березні цього року, решту девʼять повітряних суден також успішно надали українським силам.

Крім Словаччини, винищувачі для України надає і Польща. На початку квітня президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна надала Україні вісім винищувачів МіГ-29. Тоді він зауважив, що ще шість повітряних суден готуються до відправки.

Нагадаємо, в квітні Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів радянського зразку МіГ-29.

Фото: ua.depositphotos.com