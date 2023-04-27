Україна та Італія можуть почати спільно виробляти компоненти для ППО, — Шмигаль

Український та італійський уряди обговорили можливість початку спільного виробництва компонентів для системи ППО малого радіусу дії Skynex.

Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.

Шмигаль відвідав оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A. Фото: пресслужба уряду Шмигаль під час візиту до Rheinmetall Italia S.p.A. Фото: пресслужба уряду Шмигаль оглянув потужності Rheinmetall Italia S.p.A. Фото: пресслужба уряду Шмигаль домовляється про спільне виробництво компонентів для Skynex. Фото: пресслужба уряду

Під час візиту урядової делегації до Італії він відвідав оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., яке спеціалізується на системах ППО.

Зокрема, Rheinmetall займається виробництвом ППО малого радіусу дії Skynex. За словами Шмигаля, такі системи цікавлять Україну.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей", – пояснює він.

Україна вже має декілька Skynex, батареї перебувають на бойовому чергуванні в країні.

"Розширюємо горизонти співпраці України та Італії в галузі ВПК. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, аби мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об’єктів", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, у лютому Італія разом з Францією домовились про передачу Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T-MAMBA. Ці комплекси дозволяють захистити громадянське населення та інфраструктуру України від атак з боку Росії.