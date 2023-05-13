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Танки, системы ПВО и другое. В Германии назвали содержимое крупнейшего пакета военной помощи Украине
Германия готовит свой крупнейший пакет военной поддержки для Украины, который будет включать помощь более чем на 2,7 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ.
Отмечается, что пакет будет содержать:
- 18 колесных гаубиц;
- вооружение для противовоздушной обороны: четыре системы IRIS-T SLM + 12 пусковых установок IRIS-T SLS + ракеты;
- артиллерийские боеприпасы;
- 30 боевых танков Leopard 1A5;
- 20 боевых машин пехоты Marder;
- свыше 100 боевых бронированных машин.
"Мы твердо стоим на стороне Украины, которая защищается от российской агрессии", – добавили в дипведомстве.
Напомним, ранее о подготовке Германией нового пакета военной помощи для Украины сообщили СМИ. Журналисты указывали, что речь идет о поддержке на около 2,7 млрд евро: таким образом Германия сформировала крупнейший пакет вооружения из тех, которые она предоставляла для усиления ВСУ с начала полномасштабной агрессии РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал