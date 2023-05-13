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Политика
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Танки, системы ПВО и другое. В Германии назвали содержимое крупнейшего пакета военной помощи Украине

Leopard 1A5
Танк Leopard 1A5. Фото: Rainer Lippert / Wikipedia

Германия готовит свой крупнейший пакет военной поддержки для Украины, который будет включать помощь более чем на 2,7 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ.

Отмечается, что пакет будет содержать:

  • 18 колесных гаубиц;
  • вооружение для противовоздушной обороны: четыре системы IRIS-T SLM + 12 пусковых установок IRIS-T SLS + ракеты;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • 30 боевых танков Leopard 1A5;
  • 20 боевых машин пехоты Marder;
  • свыше 100 боевых бронированных машин.

"Мы твердо стоим на стороне Украины, которая защищается от российской агрессии", – добавили в дипведомстве.

Напомним, ранее о подготовке Германией нового пакета военной помощи для Украины сообщили СМИ. Журналисты указывали, что речь идет о поддержке на около 2,7 млрд евро: таким образом Германия сформировала крупнейший пакет вооружения из тех, которые она предоставляла для усиления ВСУ с начала полномасштабной агрессии РФ.

Автор:
Артем Ющенко