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Германия готовит для Украины самый большой с начала войны пакет военной помощи — СМИ
Правительство Германии сформировало очередной пакет военной помощи для поддержки Украины на сумму около 2,7 миллиарда евро.
Об этом сообщает издание Spiegel, передает немецкий телеканал ZDF.
Компетентные ведомства и канцлер Олаф Шольц проводили конфиденциальные переговоры в последние несколько дней. По их результатам стороны приняли решение, что Украина должна получить дополнительное оружие от Германии на сумму около 2,7 млрд евро в течение ближайших недель и месяцев.
По информации СМИ, в список входят:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- 20 бронетранспортеров Marder;
- 30 танков Leopard 1;
- 15 зенитных танков "Гепард";
- 200 разведывательных беспилотников;
- 4 дополнительных зенитных комплекса Iris-T;
- боеприпасы для артиллерийских установок.
Отмечается, что таким образом Германия сформировала крупнейший вооруженный пакет, который Берлин предоставлял для усиления Вооруженных сил Украины с начала войны в феврале 2022 года.
Напомним, ранее журналисты писали о том, что Германия передала Украине второй комплекс ПВО IRIS-T. Вместе с системой Германия направила 16 управляемых ракет. Впоследствии это официально подтвердило правительство.