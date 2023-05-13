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Германия готовит для Украины самый большой с начала войны пакет военной помощи — СМИ

Iris-T, военная помощь Украине, помощь от Германии
Iris-T. Фото: Wikipedia

Правительство Германии сформировало очередной пакет военной помощи для поддержки Украины на сумму около 2,7 миллиарда евро.

Об этом сообщает издание Spiegel, передает немецкий телеканал ZDF.

Компетентные ведомства и канцлер Олаф Шольц проводили конфиденциальные переговоры в последние несколько дней. По их результатам стороны приняли решение, что Украина должна получить дополнительное оружие от Германии на сумму около 2,7 млрд евро в течение ближайших недель и месяцев.

По информации СМИ, в список входят:

  • 20 бронетранспортеров Marder;
  • 30 танков Leopard 1;
  • 15 зенитных танков "Гепард";
  • 200 разведывательных беспилотников;
  • 4 дополнительных зенитных комплекса Iris-T;
  • боеприпасы для артиллерийских установок.

Отмечается, что таким образом Германия сформировала крупнейший вооруженный пакет, который Берлин предоставлял для усиления Вооруженных сил Украины с начала войны в феврале 2022 года.

Напомним, ранее журналисты писали о том, что Германия передала Украине второй комплекс ПВО IRIS-T. Вместе с системой Германия направила 16 управляемых ракет. Впоследствии это официально подтвердило правительство.

Автор:
Вита Молодан