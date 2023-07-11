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Берлин поставит Киеву дополнительное вооружение на почти 700 миллионов евро

Берлин поставит Киеву дополнительное вооружение на почти 700 миллионов евро
Германия предоставит пусковые установки для системы Patriot. Фото: Википедия

Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет оружия для Украины. Планируется поставка зенитных установок, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников на сотни миллионов евро.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

О том, что Берлин поставит Украине дополнительные вооружения почти на 700 миллионов евро, стало известно в первый день саммита НАТО в Вильнюсе.

Ссылаясь на источники в Немецком правительстве, пишет, что Германия, в частности, поставит пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, бронированные машины типа Marder и танки Leopard 1 A5 и артиллерийские снаряды.

Отмечается, что о предоставлении пакета должны быть объявлены после обеда 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе. Этой помощью Германия хочет продемонстрировать, что остается среди стран, оказывающих Украине наибольшую поддержку.

Издание пишет, что Киев и некоторые его европейские партнеры, в частности на Востоке, давно критиковали Германию за робкую военную поддержку Украины. Но через несколько месяцев Берлин активизировал свои усилия в этом направлении: теперь он поставляет боеприпасы, танки "Леопард" и систему противовоздушной обороны.

13 мая Германия объявила о пакете военной помощи для Украины, стоимостью 2,7 млрд евро. Это был крупнейший пакет военной поддержки для Украины.

Кроме того, немецкая компания-производитель Hensoldt получила заказы на изготовление еще шести радиолокационных систем TRML-4D для Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко