Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе и назвал три приоритета для Украины (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать на саммите НАТО в Вильнюсе предоставление Киеву военной помощи, получение приглашения в Альянс и гарантии безопасности.

Об этом он заявил журналистам на полях саммита.

"В сегодняшней повестке дня мы имеем три приоритета. Первый – новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя. Второе – считаю, это приглашение в НАТО", - отметил он.

По его словам, Киев нуждается в понимании того, что у Украины будет это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит.

"И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО", - добавил он.

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе не принес Украине долгожданного приглашения в альянс. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что пока не ясно, о каких условиях идет речь в коммюнике альянса и кем они должны быть сформулированы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был разочарован и выразил возмущение тем, что у НАТО нет никаких временных рамок для приглашения и членства Украины в альянсе, что является беспрецедентным и абсурдным.