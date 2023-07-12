В Германии отреагировали на слова Зеленского о нерешительности НАТО: У Украины есть обязательства

Все страны, которые намерены присоединиться к НАТО, должны выполнить ряд требований. Это стандартная процедура, которую никто не отменит. Украина должна выполнить обязательства, прежде чем присоединиться к альянсу.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ARD, находясь на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Все говорят, что будущее Украины – в НАТО, как только закончится война. У Украины есть обязательства по членству в НАТО и Зеленский это тоже осознает", – сказал Писториус.

По его словам, созданы условия абсолютно нормальные и приемлемые. Среди них есть и совместимость систем, то есть украинские системы вооружений могут использоваться вместе с системами других стран НАТО, вопросы управления и демократического контроля над вооруженными силами.

"Все это нормальные стандарты для всех государств-членов НАТО. Я понимаю обиду и нетерпение (президента Украины-ред.) Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я полностью сочувствую ей", - сказал Писториус.

Относительно стратегической дилеммы по поводу того, что Россия может пытаться продолжать атаковать Украину с помощью беспилотников, чтобы не дать ей присоединиться к НАТО, Писториус сказал:

"Во-первых, я не вижу, чтобы Украина не присоединилась к НАТО. Во-вторых, должны быть выполнены условия".

Он подчеркнул, что любое членство до того, как будут решены пограничные вопросы и в Украине наступит мир, невозможно, поскольку потребует от альянса немедленного ответа.

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе не принес Украине долгожданного приглашения в альянс. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что пока не ясно, о каких условиях идет речь в коммюнике альянса и кем они должны быть сформулированы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был разочарован и выразил возмущение тем, что у НАТО нет никаких временных рамок для приглашения и членства Украины в альянсе, что является беспрецедентным и абсурдным.