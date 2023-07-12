У Німеччині відреагували на слова Зеленського про нерішучість НАТО: Україна має зобов’язання

Всі країни, які мають намір приєднатися до НАТО повинні виконати ряд вимог. Це стандартна процедура, яку ніхто не буде відміняти. Україна має виконати зобов’язання, перед тим, як приєднатися до альянсу.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю ARD, пребуваючи на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Усі кажуть, що майбутнє України – в НАТО, як тільки закінчиться війна. Україна має зобов’язання щодо членства в НАТО і Зеленський це теж усвідомлює", – сказав Пісторіус.

За його словами, створені умови абсолютно нормальні і прийнятні. Серед них є і сумісність систем, тобто українські системи озброєнь можуть використовуватися разом із системами інших країн НАТО, питання управління та демократичного контролю над збройними силами.

"Все це нормальні стандарти для всіх держав-членів НАТО. Я розумію образу і нетерпіння (президента України- ред). Особливо в тій ситуації, в якій перебуває Україна, я цілком співчуваю їй", — сказав Пісторіус.

Стосовно стратегічної дилеми щодо того, що Росія може намагатися продовжувати атакувати Україну за допомогою безпілотників, щоб не дати їй приєднатися до НАТО, Пісторіус сказав:

"По-перше, я не бачу, щоб Україна не приєдналася до НАТО. По-друге, мають бути виконані умови".

Він наголосив, що будь-яке членство до того, як будуть вирішені прикордонні питання і в Україні настане мир неможливе, оскільки вимагатиме від альянсу негайної відповіді.

Перший день саміту НАТО у Вільнюсі не приніс Україні довгоочікуваного запрошення до альянсу. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли “погодяться усі союзники і будуть виконані умови”. В свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наразі не зрозуміло, про які умови йдеться у комюніке альянсу і ким вони мають бути сформульовані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський був розчарований і висловив обурення тим, що НАТО не має жодних часових рамок для запрошення та членства України в альянсі, що є безпрецедентним й абсурдним.