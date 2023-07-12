В МЗС заявили, що умови для вступу України в НАТО наразі невідомі

Перший день саміту НАТО у Вільнюсі не приніс Україні довгоочікуваного запрошення до альянсу та ясності щодо умов майбутнього членства. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли “погодяться усі союзники і будуть виконані умови”. В свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наразі не зрозуміло, про які умови йдеться у комюніке альянсу і ким вони мають бути сформульовані.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони? Ще раз наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція – що є якісь умови, які треба виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці", – зазначив міністр.

За словами Кулеби, найбільш категорично проти приєднання України до альянсу виступали США і Німеччина. Проте, він наголосив, що в даному питанні не все так однозначно.

Міністр зазначив, що саме США відіграли ключову роль у тому, що слово "запрошення" в принципі не з’явилося в комюніке.

Все, на шо спромоглися члени НАТО, це скасувати План дій щодо членства в НАТО для України. При цьому, в альянсі зазначили, що поступки Україні щодо скасування ПДЧ вже вийшли за рамки потреби.

Союзники підтверджують намір прийняти Україну до НАТО і заявили, що Україна є дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ.

На пресконференції Столтенберг заявив, що 2008 році, коли Києву пообіцяли членство, Україна була далеко від НАТО, а зараз "набагато ближче".

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що НАТО не має жодних часових рамок для запрошення та членства України в альянсі, що є безпрецедентним й абсурдним.

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", – наголосив Зеленський.