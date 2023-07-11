В НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за підсумками першого дня саміту альянсу у Вільнюсі країни-члени організації домовилися про скасування ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО) для України.

Про це він повідомив 11 липня під час брифінгу.

Він підкреслив, що у 2008 році, коли Києву пообіцяли членство, Україна була далеко від НАТО, а зараз "набагато ближче".

Генсек пояснює, що тоді йшлося про план дій щодо членства, зокрема виконання ПДЧ.

"Зараз ми усунули цю вимогу і це значна відмінність від того що було визначено у 2008 ... Я радий, що союзники погодились усунути цей план дій щодо членства. Тепер наступне що у нас є, це програма по наближенню України до стандартів НАТО", — зауважив він.

В НАТО не можуть назвати часові рамки приєднання України

Конкретні терміни запрошення України до альянсу Столтенберг не зміг назвати: він або посилався на статті з уставу НАТО або зауважував, що країни допоможуть Києву на цьому шляху. Генсек заявив, що терміни членства України в альянсі не визначені, оскільки вони "засновані на умовах". Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що така позиція абсурдна, Столтенберг сказав, що "НАТО ніколи не давала більш сильні обіцянки, ніж зараз".

Водночас генсек наголосив, що доки в Україні триває війна, країна не зможе вступити в НАТО.

Загалом країни ухвалили пакет із трьох елементів, який, як вважають в альянсі, має наблизити Україну до НАТО:

Скасування ПДЧ щодо членства; Довгострокова програма військової допомоги; Запуск Ради Україна-НАТО.

Так, члени альянсу ухвалили довгострокову програму військової допомоги по $500 млн на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО.

Під час брифінгу він також повідомив про такі рішення країн-членів НАТО:

затвердили план розгортання 300 тисяч військових на східному фланзі та розширення оборонних закупівель;

зобов'язалися довести мінімальний рівень своїх військових витрат до 2% ВВП;

ухвалили план підготовки українських пілотів до F-16.

Процедура вступу України до НАТО

Для того, щоб стати членом альянсу, країні зазвичай потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламентами всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

План надати Україні ПДЧ був зафіксований у 2008 році на саміті в Бухаресті як проміжний етап на шляху України до НАТО.

У вересні 2022 року Україна подала заяву на вступ до НАТО, й пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що за рахунок цього "питання ПДЧ зняте з порядку денного".