Байден виступає за спрощення процесу вступу України до НАТО — ЗМІ

Президент США Джозеф Байден виступає за спрощення процесу вступу України до НАТО. Йдеться про набуття членства без ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО).

Про це повідомляє видання EFE з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Американський лідер пропонує скасувати ПДЧ для України, що означатиме, що українському уряду не потрібно буде запускати багаторічну програму для демонстрації результатів ряду реформ.

Проте, чи виступить Байден з такою заявою публічно під час саміту, не уточнюється.

Як зауважував генсек НАТО Єнс Столтенберг, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.

Президент України НАТО Володимир Зеленський висловив обурення тим, що НАТО не має жодних часових рамок для запрошення та членства України в альянсі, що є безпрецедентним й абсурдним.

Відомо, що Байден має намір провести зустріч із Зеленським у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

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