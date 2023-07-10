Байден запланував зустріч із Зеленським у межах саміту НАТО, — ЗМІ

Президент США Джозеф Байден має намір провести зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це 10 липня у Twitter повідомив журналіст Politico Джонатан Лемайр.

"Серед запланованих на найближчі два дні зустрічей президента Байдена у межах саміту НАТО у Вільнюсі: президент Туреччини Ердоган і президент України Зеленський", — йдеться в повідомленні.

Зеленський офіційно ще не підтвердив свою участь у саміті. За попередньою інформацією, він планує закликати союзників прийняти рішення щодо членства України в НАТО.

Вступ може відбутися після завершення війни, допускає президент. Він вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення країни до НАТО.

Байден також вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни. Але Штати планують надати Україні гарантії безпеки за типом "ізраїльської моделі".