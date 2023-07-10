Думки українців про результат саміту НАТО розділилися, лідирує очікування обіцянки швидкого членства - опитування

29% українців вважають, що на саміті НАТО 11-12 липня Україні пообіцяють членство в альянсі вже у найближчій перспективі. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 27% думають, що Україні пообіцяють членство в довгій перспективі, а 13% - що Україні не пообіцяють вступу в НАТО, але пообіцяють зброю. Таким чином, очікують надання гарантій вступу України 56%.

Інші ж 27% вважають, що конкретних рішень на саміті у Вільнюсі ухвалено не буде, і все "обмежиться загальними фразами". Решта 4% опитаних відповідь надати не змогли.

Опитування було проведене 7-10 липня CATI методом (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) в усіх регіонах України, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність склала 2000 респондентів. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,2%.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський все ж вирішив, як повідомляють ЗМІ, поїхати до Вільнюса, щоб зустрітися з лідерами країн-членів НАТО. Раніше він заявляв, що не поїде, якщо не матиме впевненості в результативному для України рішенні саміту.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок заявив, що країни-члени НАТО змогли домовитися щодо усунення необхідності виконання Україною плану дій щодо членства в НАТО для вступу в альянс.

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