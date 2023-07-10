Мнения украинцев о результате саммита НАТО разделились, лидирует ожидание обещания скорого членства - опрос

29% украинцев считают, что на саммите НАТО 11-12 июля Украине пообещают членство в альянсе уже в ближайшей перспективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Еще 27% полагают, что Украине пообещают членство в долгой перспективе, а 13% - что Украине не пообещают вступление в НАТО, но пообещают оружие. Таким образом, ожидают предоставления гарантий вступления Украины 56%.

Остальные 27% считают, что конкретных решений на саммите в Вильнюсе принято не будет, и все "ограничится общими фразами". Остальные же 4% опрошенных ответа дать не смогли.

Опрос был проведен 7-10 июля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность составила 2000 респондентов. Выборка является репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский все же решил, как сообщают СМИ, поехать в Вильнюс, чтобы встретиться с лидерами стран-членов НАТО. Ранее он заявлял, что не поедет, если не будет уверен в результативном для Украины решении саммита.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник заявил, что страны-члены НАТО смогли договориться об устранении необходимости выполнения Украиной плана действий по членству в НАТО для вступления в альянс.

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