Зеленский принял решение, посещать ли саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправиться в Вильнюс, чтобы встретиться с лидерами стран-членов НАТО во время саммита альянса 11-12 июля.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Глава государства планирует призвать союзников принять решение о членстве Украины в НАТО. Вступление может состояться по завершении войны, допускает президент. Он считает, что есть все основания для политического приглашения страны в НАТО.

Президент США Джо Байден также считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны. Но Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности по типу "израильской модели" .

В свою очередь, лидеры стран-членов НАТО во время двухдневного саммита намерены обнародовать четкий путь Киева к членству. Ожидается, что альянс пообещает долгосрочную поддержку, направленную на углубление связей "без немедленного принятия Украины в НАТО".

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, во время саммита в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в альянс.