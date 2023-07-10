Зеленський прийняв рішення, чи відвідувати саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський вирішив поїхати до Вільнюса, щоб зустрітися з лідерами країн-членів НАТО під час саміту альянсу 11-12 липня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Очільник держави планує закликати союзників прийняти рішення щодо членства України в НАТО. Вступ може відбутися після завершення війни, допускає президент. Він вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення країни до НАТО.

Президент США Джо Байден також вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни. Але Штати планують надати Україні гарантії безпеки на за типом "ізраїльської моделі".

Своєю чергою лідери країн-членів НАТО під час дводенного саміту мають намір оприлюднити чіткий шлях Києва до членства. Очікується, що альянс пообіцяє довгострокову підтримку, спрямовану на поглиблення зв’язків "без негайного прийняття України до НАТО".

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.