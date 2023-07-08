Байден озвучив свою позицію щодо вступу України в НАТО: які гарантії безпеки готові надати США

Президент США Джо Байден вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ. США будуть готові надати Україні гарантії безпеки на кшталт Ізраїлю.

Про це очільник Білого дому заявив в ексклюзивному інтерв'ю CNN.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо саме набуття членства в Альянсі відбудеться лише після війни. Зеленський зауважив, що Байден є тією "особою, яка ухвалює рішення" про те, буде Україна в НАТО чи ні.

Байден в інтерв'ю CNN заявив, що членство в НАТО для України є передчасним. Американський президент підкреслив, що Альянс зможе розглянути питання вступу України тільки після закінчення війни з Росією.

"Я не впевнений, що в НАТО є одностайність щодо того, приймати Україну в Альянс чи ні зараз, у розпал війни. Але, якби ми це зробили, то ми були б сповнені рішучості виконувати зобов'язання щодо захисту кожного дюйма території НАТО. Ми були б у стані війни з Росією, якби це було так", – пояснив Байден.

Замість НАТО, каже Байден, США будуть готові надати Україні гарантії безпеки на кшталт Ізраїлю.

"США будуть готові надати допомогу, поки триватиме цей процес після війни. Ми готові надавати допомогу у сфері безпеки, таку як надаємо Ізраїлю. Ми готові забезпечити надання зброї, яка потрібна для того, щоб захистити себе", - сказав президент США.

Ізраїльська модель безпеки: що вона передбачає

Ізраїль не є членом НАТО і США не зобов'язані приходити на допомогу країні за договором.

Але Ізраїль є найстійкішим партнером Штатів на Близькому Сході, а також найбільшим сукупним одержувачем іноземної допомоги США з Другої світової війни.

Ізраїльська модель безпеки передбачає широку військову підтримку, в рамках якої союзники могли б надати Україні гарантії на надання зброї та передових технологій, але без участі у війні. Такий варіант стане альтернативним вступу України до НАТО.

Вступ України до НАТО: яка процедура

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 22 держави-члени Альянсу.

Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна. Наразі Швеція може стати 32-членом військово-політичного блоку. Але поки Туреччина досі не ратифікувала вступ Швеції до НАТО.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що дане рішення остаточно ще не ухвалене.