Саміт НАТО у Вільнюсі. Альянс планує відійти від формулювань Бухарестської зустрічі, – пані посол США

Лідери країн НАТО у заяві за підсумками саміту у Вільнюсі прагнутимуть відійти від формулювань Бухарестського саміту 2008 року. Про це заявила пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт, передає "Європейська правда".

Вона зазначила, що Україна може отримати "набір конкретних результатів, як з погляду довгострокової практичної допомоги в таких питаннях, як військова модернізація, так і в питаннях оперативної сумісності".

"У комюніке ми будемо говорити про прагнення України до членства, і це те, над чим члени Альянсу продовжують працювати. Але це не просто повторення Бухарестського саміту, це буде інакше, ніж те, про що ми говорили в 2008 році", – висловилася дипломатка.

За її словами, конкретні формулювання ще узгоджуються і, найімовірніше, стануть відомі наприкінці тижня. Однак вона додала, що обговорюється і питання скасування обов'язкового Плану дій щодо членства (ПДЧ) для Києва.

Бухарестський саміт-2008: які рішення було ухвалено

На саміті НАТО у Бухаресті, який відбувся в квітні 2008 року, було досягнуто домовленостей, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу. Однак жодної конкретики щодо термінів вступу не було.

"Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії [...] ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства. Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ", – йдеться в декларації за підсумками саміту.

Таким чином План дій щодо членства був зафіксований як проміжний етап на шляху України до НАТО.

Але у вересні 2022 року Україна подала заяву на вступ до Альянсу, й пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що за рахунок цього "питання ПДЧ зняте з порядку денного".

Зустріч лідерів НАТО у Вільнюсі: що запропонують Україні

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Він буде першим із тих пір, як Україна подала заявку на членство (попередня зустріч проходила в червні 2022 року в Мадриді).

Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Він вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення країни до НАТО.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.

Тим часом на саміті очікується перше засідання Ради Україна-НАТО. Як пояснював міністр оборони Олексій Резніков, це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.