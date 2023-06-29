В Офісі президента допускають, що Зеленський не поїде на саміт НАТО: потрібна мужність від лідерів Альянсу

Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО у Вільнюсі, якщо лідери країн-членів Альянсу не продемонструють продемонструють мужність. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква агентству Reuters.

За словами чиновника, Україна хоче, щоб на саміті була дана відповідь на її заявку на вступ до НАТО.

"Ця заявка зараз на розгляді лідерів країн-членів НАТО. Саміт у Вільнюсі був би дуже хорошим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, яке є лише першим етапом", – сказав він, додавши, що Україна визнає неможливість приєднання до Альянсу, поки триває війна.

"Те, про що ми просимо, – це почати процедуру", – вказав Жовква.

Як пише Reuters, відсутність Зеленського затьмарить будь-який прояв єдності Заходу на саміті. Західні партнери надали величезну військову та фінансову підтримку, щоб допомогти Україні встояти після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, неявка позбавить українську владу цінного часу з лідерами найвідданіших прихильників країни.

Остаточні результати великих самітів зазвичай є результатом тривалих перемовин і часто допрацьовуються незадовго до офіційного початку заходу.

"Якщо на Вільнюському саміті не буде результату, у нього немає причин і часу їхати", – висловився заступник керівника ОП.

Відповідаючи на питання про те, який бар'єр є для Зеленського, Жовква послався на промову президента в парламенті, коли той говорив про важливість мужності в сучасному світі.

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть прагнути або проявлять дефіцит мужності, тоді як Україна з усією своєю мужністю, волею, силою і високим моральним духом бореться з російською агресією", – зазначив чиновник.

Саміт НАТО у Вільнюсі: тема України

Наступний саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що на саміті у Вільнюсі не буде обговорюватися запрошення України до Альянсу.

А український міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що на заході або після нього формат зустрічей у вигляді Комісії Україна-НАТО замінять на формат Ради. Це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.