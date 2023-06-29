В Офисе президента допускают, что Зеленский не поедет на саммит НАТО: нужно мужество от лидеров Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран-членов Альянса не продемонстрируют мужество. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква агентству Reuters.

По словам чиновника, Украина хочет, чтобы на саммите был дан ответ на ее заявку на вступление в НАТО.

"Эта заявка сейчас на рассмотрении лидеров стран-членов НАТО. Саммит в Вильнюсе был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы имеем в виду приглашение к членству, которое является лишь первым этапом", – сказал он, добавив, что Украина признает невозможность присоединения к Альянсу, пока идет война.

"То, о чем мы просим, – это начать процедуру", – указал Жовква.

Как пишет Reuters, отсутствие Зеленского омрачит любое проявление единства Запада на саммите. Западные партнеры предоставили огромную военную и финансовую поддержку, чтобы помочь Украине устоять после начала полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, неявка лишит украинские власти ценного времени с лидерами самых преданных сторонников страны.

Окончательные результаты крупных саммитов обычно являются результатом длительных переговоров и часто дорабатываются незадолго до официального начала мероприятия.

"Если на Вильнюсском саммите не будет результата, у него нет причин и времени уезжать", – высказался заместитель руководителя ОП.

Отвечая на вопрос о том, какой барьер есть для Зеленского, Жовква сослался на речь президента в парламенте, когда тот говорил о важности мужества в современном мире.

"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут стремиться или проявят дефицит мужества, тогда как Украина со всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией", – отметил чиновник.

Саммит НАТО в Вильнюсе: тема Украины

Следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться приглашение Украины в Альянс.

А украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что на мероприятии или после него формат встреч в виде Комиссии Украина-НАТО будет заменен форматом Совета. Это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.